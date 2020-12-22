Куйвашев о прямых выборах мэров: «Я знаю, что хотят люди»

Губернатор Евгений Куйвашев прокомментировал инициативу по возвращению прямых выборов мэров в Свердловской области. Такой законопроект предложили общественные активисты Екатеринбурга, но в ноябре депутаты заксобрания заблокировали документ.

«Можно вопрос по-другому задать. Людям интересно, строятся ли дороги, школы, оказывается ли медицинская помощь. Я давно работаю и примерно знаю, что люди хотят. То, что сегодня мэры выбираются по конкурсу народными избранниками, – это нормальная форма, которая существует во всем мире. Мы в этой системе живем не так давно, давайте поживем еще немного и посмотрим. Те главы, которые не справляются, дума элементарно решает вопрос об оценке их работы. Это быстрый и эффективный вопрос сменяемости власти, и весь мир с этим живет. Попробуем пожить в этих условиях, пока рано делать какие-то выводы», – заявил Куйвашев на ежегодной пресс-конференции.

Напомним, конкурсная система избрания глав муниципалитетов действует в Свердловской области с 2017 года. В Екатеринбурге будут проходить уже вторые конкурсные выборы. Первый конкурсный мэр – Александр Высокинский – был утвержден думой единогласно, но уже через несколько месяцев депутаты начали критиковать градоначальника. Вторым мэром, вероятно, станет Алексей Орлов, бывший первый зам Куйвашева.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Светлана Загороднева

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