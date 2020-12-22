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Вторник, 22 декабря 2020, 15:14 мск

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В Екатеринбурге с врачей собрали деньги за памятные 25-рублевые монеты

В Екатеринбург привезли памятные монеты, посвященные «самоотверженному труду медицинских работников». Их начали раздавать врачам. Правда, не бесплатно.

«Нам раздали монеты. Ну как раздали… Продали по номиналу. Вот монетка 25 рублей номиналом – вот ты 25 рублей за нее и заплати! Еще и не всем хватило», – рассказал «Новому Дню» сотрудник МБУ Центральная городская больница № 6.

Новый День: В Екатеринбурге с врачей собрали деньги за памятные 25-рублевые монеты

Банк России начал выпуск этих монет 10 октября, монета номиналом 25 рублей имеет форму круга диаметром 27,0 мм, на лицевой стороне находится флаг, на оборотной изображены два медицинских работника – женщина и мужчина – в защитных костюмах с реанимационными чемоданами на фоне больницы и машины скорой помощи. Тираж – 5 млн штук. Эти монеты являются платежным средством, их обязаны принимать к расчету, впрочем, обычно такие деньги используются как сувениры.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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