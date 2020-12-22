В Екатеринбурге с врачей собрали деньги за памятные 25-рублевые монеты

В Екатеринбург привезли памятные монеты, посвященные «самоотверженному труду медицинских работников». Их начали раздавать врачам. Правда, не бесплатно.

«Нам раздали монеты. Ну как раздали… Продали по номиналу. Вот монетка 25 рублей номиналом – вот ты 25 рублей за нее и заплати! Еще и не всем хватило», – рассказал «Новому Дню» сотрудник МБУ Центральная городская больница № 6.

Банк России начал выпуск этих монет 10 октября, монета номиналом 25 рублей имеет форму круга диаметром 27,0 мм, на лицевой стороне находится флаг, на оборотной изображены два медицинских работника – женщина и мужчина – в защитных костюмах с реанимационными чемоданами на фоне больницы и машины скорой помощи. Тираж – 5 млн штук. Эти монеты являются платежным средством, их обязаны принимать к расчету, впрочем, обычно такие деньги используются как сувениры.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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