За 10 дней до Нового года Екатеринбург встал в многокилометровых пробках

Второй день подряд Екатеринбург засыпает тоннами снега, из-за которого в том числе город встал в восьмибалльных заторах (по данным сервиса «Яндекс.Пробки»). По информации Гидрометцентра России, снегопад прекратится на день, но уже в четверг уральскую столицу снова занесет. К этому часу на дорогах зафиксировано семь ДТП.

Кроме того, за десять дней до Нового года в Екатеринбург начали съезжаться жители Свердловской области, чтобы купить к празднику подарки. Самыми загруженными участками к шести вечера стали улицы Малышева, Восточная, Куйбышева, Халтурина, Посадская, 8 Марта, Репина, Московская, Кирова, Токарей, проспекты Ленина и Космонавтов.

Частично затруднено движение на Челюскинцев, Карла Либкнехта, Фурманова, Чапаева, Щорса, Машинной, Большакова, Серафимы Дерябиной и Луначарского.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 22.12.20

В занятый экс-схиигуменом Сергием монастырь прибыли судебные приставы и эксперты. / В Екатеринбурге с врачей собрали деньги за памятные 25-рублевые монеты. / Куйвашев уверен, что конфликт ЕВРАЗа и качканарских буддистов удастся решить без принудительного выселения общины. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»