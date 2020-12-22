«Уральские авиалинии» вернули для медиков скидки 50% на билеты

Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновила программу #Доброврачам, которая предлагает скидку 50% на авиабилеты для всех медицинских работников. Акция уже проходила в мае, когда Россия боролось с первой волной коронавируса.

«Сегодня мы хотим сказать спасибо героям уходящего года – всем медицинским работникам! В период пандемии на ваши плечи легла колоссальная нагрузка и ответственность: весь 2020 год вы провели в бессонных ночах, самоотверженно рискуя своей жизнью ради спасения других. Вы продолжаете держать оборону, борясь за здоровье каждого из нас», – говорится в сообщении авиакомпании.

Чтобы получить скидку на билет, врачу или медработнику нужно воспользоваться специальным промокодом. Для этого необходимо стать участником программы лояльности «Крылья», выбрать раздел «Обращения» и заполнить заявку на подтверждение статуса медицинского работника. Заявку можно отправить в срок по 31 января 2021 года. Персональный промокод придет в ответном письме. Приобрести билеты со скидкой 50% можно на вылеты по 31 декабря 2021 года. Правила использования промокодов авиакомпании можно прочитать здесь.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 22.12.20

За 10 дней до Нового года Екатеринбург встал в многокилометровых пробках. / В занятый экс-схиигуменом Сергием монастырь прибыли судебные приставы и эксперты. / В Екатеринбурге с врачей собрали деньги за памятные 25-рублевые монеты. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»