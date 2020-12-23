Свердловская область стала лидером по высоте новостроек

Средняя высота новостроек в России – 12 этажей, но в некоторых регионах здания строят гораздо выше. Свердловская область стала лидером по количеству этажей в сдающихся домах – медианная высота новостроек составила 24 этажа. Первое место регион делит с Приморским краем. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование Дом.рф, в десятке лидеров Рязанская, Ростовская, Липецкая области с 19 этажами, Красноярский край, Удмуртия, Томская, Орловская, Воронежская, Оренбургская области и Москва, в столице этот показатель – 18 этажей.

Как считает руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор, застройщики стараются выжать максимум из участка земли – чем выше новостройка, тем выгоднее строительство. Разброс в этажах между регионами объясняется наличием свободных земельных участков. «Кроме того, высотки появляются там, где есть понимание комплексного развития территорий. Нельзя такой дом поставить среди одноэтажных домов частного сектора. Он просто не будет смотреться», – добавил Моор.

В число регионов с самой низкой застройкой попали Костромская, Мурманская области (но в последней возводится всего два дома), Кабардино-Балкария, где медианная этажность – 2, 3 и 4 этажа соответственно.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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