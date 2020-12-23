«ЭнергосбыТ Плюс» начал банкротство 160 организаций, задолжавших более 820 млн рублей

Компания «ЭнергосбыТ Плюс» начала процедуру банкротства в отношении 160 организаций Свердловской области. В общей сложности должники не заплатили за тепловую и электрическую энергию более 820 млн рублей.

В пресс-службе компании сообщили, что Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» уже опубликовал на сайте «Федресурса» сообщения о намерении подать заявления на эти организации. Это первый шаг в процедуре банкротства. Далее, если должники не выполнят свои обязательства по оплате поставленных энергоресурсов в течение 30 дней с даты публикации, документы будут переданы в суд для признания должника банкротом.

Такие меры стали вынужденными, так как досудебные способы воздействия на должников результатов не принесли. «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что в случае введения процедуры банкротства взыскание задолженности производится за счет продажи имущества должника. В случае отсутствия у организации имущества ее руководитель привлекается к субсидиарной ответственности. Менеджмент компаний-банкротов будет отвечать личными денежными средства и имуществом за долги перед энергетиками.

Рейтинг должников среди управляющих компаний возглавили нижнетуринская ООО «УниверкомСевер 3» с долгом 72,8 млн рублей и екатеринбургские ЖСК «ОЖЭК №1» – 23,6 млн рублей, ТСЖ «Кедр» – 6,2 млн рублей.

Также в перечень потенциальных банкротов вошли предприятия коммунального сектора региона: ООО «Вертикаль» (Серов) с долгом 87 млн рублей, ООО ТК «Система» (Каменск-Уральский) – 27,8 млн рублей, ООО «Группа компаний «Уралэнергомаш» (Верхняя Тура) – 11,7 млн рублей, МУП ЖКХ Ачитского ГО – 10,6 млн рублей.

Энергокомпания призывает клиентов в кратчайшие сроки урегулировать вопрос с задолженностью и не дожидаться крайних мер. Проверить, не попала ли организация в список на банкротство, можно на официальном сайте Федресурса.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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