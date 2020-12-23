Полиция проверяет информацию о нападении на инкассатора на Уралмаше

В УМВД России по городу Екатеринбургу прокомментировали вчерашний инцидент, произошедший у магазина «Монетка» на улице 40 лет Октября, 27. Вечером там пытались ограбить инкассатора – неизвестный брызнул перцовым баллончиком ему в лицо.

В ведомстве заявили, что ранее сообщений в органы внутренних дел не поступало: «Информация об инциденте с работником службы инкассации, опубликованная в СМИ, зарегистрирована. По ней сотрудниками отдела полиции № 15 проводится проверка. Выясняются обстоятельства и лица, причастные к происшествию. По результатам проверочных мероприятий будет принято соответствующее процессуальное решение».

Деньги нападавшему забрать не удалось, а мужчине оказали помощь – промыли глаза.

Екатеринбург, Анна Темрук

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