Синоптики рассказали о погоде на Новый год в Екатеринбурге

Синоптики рассказали о погоде в канун Нового года, праздничную ночь и первого января. По информации Гидрометцентра России, за несколько дней до праздника в Екатеринбурге будет довольно тепло – температура воздуха днем не будет ниже -7…-8 градусов, по ночам – около -10…-12 градусов. Причем будет снежно.

31 декабря днем будет относительно тепло – до -8, но пасмурно, ожидаются сильные осадки. Скорость ветра в этот день составит 8 метров в секунду. В новогоднюю ночь ожидается до -15 градусов, по информации сервиса «Гисметео», а днем 1 января до -10, будет идти снег.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 23.12.20

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