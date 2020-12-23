В Туринске предприниматель продавал в детскую спортивную школу воду из-под крана

В Туринске индивидуальный предприниматель по муниципальной закупке в течение всего 2020 года поставлял в детско-юношескую спортивную школу воду из-под крана под видом бутилированной.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, по условиям договора коммерсант должен был подтвердить качество и безопасность поставляемой питьевой воды заключением Роспотребнадзора. Но, как выяснилось, он этот документ подделал, чтобы выполнить условие контракта, а на самом деле вода разливалась в тару в домашних условия из обычного водопровода с использованием фильтров.

В отношении предпринимателя было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ за нарушение технических регламентов продукции. По результатам рассмотрения прокурорского постановления коммерсант был оштрафован на 20 тысяч рублей. Кроме того, надзорный орган направил материалы проверки в полицию для дачи уголовно-правовой оценки действиям предпринимателя. Сейчас идет доследственная проверка.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 23.12.20

Судебное заседание по делу Кызласова и Шилиманова отложено до 30 декабря. / Синоптики рассказали о погоде на Новый год в Екатеринбурге. / В судах началось рассмотрение дел туристов, пострадавших от банкротства туркомпании «Клео тур». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»