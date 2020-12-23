Свердловчанин похитил из вагона запаски с японских авто

Уралец украл колеса от четырех машин, перевозимых в вагоне-сетке. В пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО рассказали, что инцидент произошел 8 декабря, а в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

«На станцию Арамиль прибыл грузовой поезд с несколькими вагонами-сетками, в которых перевозили дорогостоящие автомобили известной японской марки. При проверке вагонов, сотрудники железной дороги обнаружили, что у одного из них сорвано запорно-пломбировочное устройство», – сообщили в ведомстве.

Транспортная полиция начала проверку и установила, что преступником оказался ранее уже судимый житель соседнего поселка. Ночью он проник в вагон, вскрыл багажные отсеки у автомобилей, достал и выбросил запасные колеса на землю, после чего их продал. Сумма причиненного ущерба составила 60 тысяч рублей.

Екатеринбург, Анна Темрук

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