Сводка по коронавирусу: 402 заболевших, 16 умерших

В Свердловской области не снижаются суточные данные по числу заболевших коронавирусом. Как сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19, в регионе за последние 24 часа подтвердили диагноз у 402 человек. Свердловская область по этому показателю находится на шестом месте среди регионов России. Всего с момента начала распространения инфекции на Среднем Урале подтвердился коронавирус у 55341 человека.

За последние сутки Covid-19 унес жизни еще 16 человек, согласно официальной статистике. За все время умерли 1376 свердловчан. Выздоровевших за последние 24 часа – 405 человек, всего – 47658.

Екатеринбург, Елена Сычева

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