УФАС отчиталось о разгоне проституточных и анонсировало рейды по гоп-парковкам

В 2020 году в Свердловской области антимонопольщики вместе с полицейскими старались выявить и закрыть спа-салоны, в которых фактически работают проститутки.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции руководитель УФАС по Свердловской области Дмитрий Шалабодов, за год ведомство рассмотрело 35 фактов неэтичной рекламы, к которой антимонопольщики в первую очередь относят рекламу спа-салонов. УФАС работала вместе с МВД – полицейские проводили «контрольные закупки» и привлекали женщин к ответственности за занятие проституцией, а антимонопольщики наказывали сами салоны за рекламу интимных услуг. В планах на следующий год – заняться так называемыми гоп-парковками, то есть предпринимателями, которые незаконно втыкают будку на понравившееся место и начинают собирать с людей деньги.

«Остро стоит вопрос о так называемых незаконных парковках, которые занимают неразграниченные земли в Екатеринбурге, и фактически за право пользования подобным ресурсом плату за пользование не получает ни область, ни город, а те частные лица, которые используют подобные парковки. Поэтому следующий этап нашей работы – это как раз наведение порядка в части тех парковочных пространств, которые существуют на территории Екатеринбурга. Они должны быть, во-первых, легализованы, может быть, концессионное соглашение, может быть, проведен аукцион, вариантов несколько», – заявил Шалабодов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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