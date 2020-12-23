Из Екатеринбурга запускают авиарейсы в Ижевск и Барнаул

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово запускают рейсы в Ижевск и Барнаул, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Первые полеты в столицу Удмуртии начнутся с 5 января, рейсы будут выполнять по понедельникам, вторникам и воскресеньям. Вылеты – утром и днем. Время в полете составит 1 час 20 минут.

В Барнаул рейсы начнут выполнять с 16 января. Улететь туда можно будет по вторникам, четвергам и субботам с вылетом из Екатеринбурга в 03:00. Продолжительность полета – 2 часа 30 минут.

Оба направления берет компания Red Wings. До Ижевска и Барнаула будут летать самолеты Sukhoi Super Jet.

Екатеринбург, Елена Сычева

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