Свердловская область получила еще 3,5 тысячи доз вакцины «Спутник V»

На Средний Урал поступила новая крупная партия отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V». В регион доставлено еще 3 550 доз, то есть в целом Свердловская область получила от Федерации уже больше 6,5 тысяч доз.

«Основная часть партии будет распределена между медучреждениями Екатеринбурга. Также «Спутник V» отправят в Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Первоуральск, Верхнюю Пышму и другие муниципалитеты», – сообщили в региональном оперативном штабе.

Отмечается, что прививки из этой партии вакцины будут ставить в том числе уральцам, которые успели записаться по номеру 122.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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