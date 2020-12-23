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Среда, 23 декабря 2020, 13:16 мск

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Свердловская область получила еще 3,5 тысячи доз вакцины «Спутник V»

На Средний Урал поступила новая крупная партия отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V». В регион доставлено еще 3 550 доз, то есть в целом Свердловская область получила от Федерации уже больше 6,5 тысяч доз.

«Основная часть партии будет распределена между медучреждениями Екатеринбурга. Также «Спутник V» отправят в Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Первоуральск, Верхнюю Пышму и другие муниципалитеты», – сообщили в региональном оперативном штабе.

Отмечается, что прививки из этой партии вакцины будут ставить в том числе уральцам, которые успели записаться по номеру 122.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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