Фотоитоги-2020. Кадры коронавирусного года

Редакция «Нового Дня» подводит итоги уходящего 2020-го, который вряд ли кто-то забудет – виной тому коронавирус, самоизоляция и ограничения. По традиции, под конец уходящего года мы подготовили подборку ярких фотографий, которые покажут, что 2020-й должен запомниться не только Covid-19, но и другими событиями и моментами.
Битые фонари в сквере за оперным театром
Пресс-конференция губернатора Евгения Куйвашева в начале года
Альпинисты штурмуют ледовый городок
Волонтер акции «Хлеб для блокадного Ленинграда»
Губернатор Куйвашев и Ко на закладке «золотого» автовокзала
Студенты технического университета УГМК облачаются в костюмы химзащиты на учениях
Директор театра «Урал Опера Балет» проводит экскурсию для главы минкульта Ольги Любимовой
Вице-губернатор изучает повестку заксобрания перед началом заседания
Депутаты и чиновники обнимаются перед началом первого заседания заксо после каникул
Мэр Тагила Владислав Пинаев и глава СРО ЕР Виктор Шептий обнимаются в заксобрании
Сотрудницы ГИБДД во время пресс-тура по установке камер видеонаблюдения
Болельщики «Автомобилиста» недовольны игрой команды по время плей-офф КХЛ
Волонтер Красного Креста на пункте сбора гуманитарной помощи
Сотрудница лаборатории по исследованию проб на коронавирус
Мэр смотрит, как моют улицы во время весенних грязей
Вице-мэр Бубнов на пресс-туре по уборке города
Исеть вышла из берегов во время апрельского половодья
Пассажир в полузакрытом аэропорту Кольцово ждет посадки на рейс
Посетители Арбитражного суда ждут очереди на вход
Горожанин отдыхает на скамейке
Крупно-габаритные отходы
Водитель скорой за рулем нового автомобиля
Пешеход на Ленина в первый день календарного лета
В детском лагере готовятся к приему детей после локдауна
Рабочий чистит дно Городского пруда от мусора
Горожане смотрят авиапарад в честь Дня Победы
Уральцы спасаются от жары на визовском пляже
Екатеринбурженка голосует по вопросу о поправкам к Конституции
Официант в маске и перчатках принимает заказ у посетителей летней веранды кафе
Звери изнывают от жары в екатеринбургском зоопарке
Друзья и партнеры по команде встречают чемпиона UFC Петра Яна
Крестный ход в честь Царских дней – без масок и дистанции
Сергий (Николай Романов) во время альтернативного крестного хода в честь Царских дней
Дорожные рабочие отдыхают во время обеденного перерыва на проспекте Ленина
Медики ЦГКБ № 24 принимают мобильную установку для хранения тел умерших
В ТЮЗе готовятся к первым после карантина спектаклям
Уральцы смотрят фестиваль венских фильмов под дождем и с дистанцией
Прихожане Медной мечети во время праздничной молитвы в честь Курбан-байрам
Екатеринбуржец пикетирует мэрию в поддержку Фургала
Полицейские идут проверять участницу пикета в поддержку хабаровского губернатора Фургала
Врач принимает новый аппарат КТ в больнице № 40
Режиссер Алексей Федорченко принимает вступительный экзамен у абитуриента ЕГТИ через перегородку
Художник Покрас Лампас у своей работы, испорченной вандалами
Рабочие вручную разбирают пятиэтажку у филармонии, которую сносят ради нового музыкального зала
Водитель смотрит на затопленный после дождя автомобиль под мостом на Шефской
На ратуше меняют истрепавшийся триколор в честь Дня флага
Иностранные студенты УрФУ ждут заселения в общежитие
Танк Т-72Б3 на открытии военного форума «Армия-2020»
Военный отдает честь скульптуре «Черный тюльпан»
Екатеринбург прощается с писателем Владиславом Крапивиным
Депутат Киселев и танцовщица во время тура ЕГД по культурным объектам
Участники и зрители фестиваля «Петрушка Великий» танцуют на открытии
В екатеринбургской школе устанавливают тепловизоры
Директор холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский снимает маску после брифинга
Сотрудники СОБРа отрабатывают захват террористов во время учений в Белоярском районе
Жители Академического высаживают новую рощу
Люди помогают обустроить дорогу к храму Святых Божиих Строителей
Губернатор Евгений Куйвашев и глава минстроя РФ Владимир Якушев летят в Верхотурье
Участники выставки Expotravel 2020 соблюдают масочный режим
Голубь выклевывает зерна из позеленевшего снега в Зеленой Роще
Актеры ТЮЗа репетируют постановку «Пиковой дамы»
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский тестирует новые автобусы
Маскоты Универсиады танцуют на открытии часов обратного отсчета
Первая пресс-конференция нового уральского полпреда
Посол Сербии Мирослав Лазански в Храме-на-Крови
Последняя служба митрополита Кирилла и первая – епископа Евгения
Мужчина рыбачит на льду Городского пруда
Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук
Екатеринбург. Другие новости 30.12.20
Известный уральский пиарщик получил должность замгубернатора области. / Вынесен приговор тагильчанину, который стрелял по банкам и убил ребенка. / Коронавирусная статистика: в Свердловской области скончались еще 17 человек. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube