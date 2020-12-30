Фотоитоги-2020. Кадры коронавирусного года

Редакция «Нового Дня» подводит итоги уходящего 2020-го, который вряд ли кто-то забудет – виной тому коронавирус, самоизоляция и ограничения. По традиции, под конец уходящего года мы подготовили подборку ярких фотографий, которые покажут, что 2020-й должен запомниться не только Covid-19, но и другими событиями и моментами.

Битые фонари в сквере за оперным театром

Пресс-конференция губернатора Евгения Куйвашева в начале года

Альпинисты штурмуют ледовый городок

Волонтер акции «Хлеб для блокадного Ленинграда»

Годовщина смерти Александра Хабарова Годовщина смерти Александра Хабарова Годовщина смерти Александра Хабарова

Губернатор Куйвашев и Ко на закладке «золотого» автовокзала

Студенты технического университета УГМК облачаются в костюмы химзащиты на учениях

Директор театра «Урал Опера Балет» проводит экскурсию для главы минкульта Ольги Любимовой

Вице-губернатор изучает повестку заксобрания перед началом заседания

Депутаты и чиновники обнимаются перед началом первого заседания заксо после каникул

Мэр Тагила Владислав Пинаев и глава СРО ЕР Виктор Шептий обнимаются в заксобрании

Сотрудницы ГИБДД во время пресс-тура по установке камер видеонаблюдения

Болельщики «Автомобилиста» недовольны игрой команды по время плей-офф КХЛ

Волонтер Красного Креста на пункте сбора гуманитарной помощи

Сотрудница лаборатории по исследованию проб на коронавирус

Мэр смотрит, как моют улицы во время весенних грязей

Вице-мэр Бубнов на пресс-туре по уборке города

Исеть вышла из берегов во время апрельского половодья

Пассажир в полузакрытом аэропорту Кольцово ждет посадки на рейс

Посетители Арбитражного суда ждут очереди на вход

Горожанин отдыхает на скамейке

Крупно-габаритные отходы

Водитель скорой за рулем нового автомобиля

Пешеход на Ленина в первый день календарного лета

В детском лагере готовятся к приему детей после локдауна

Рабочий чистит дно Городского пруда от мусора

Горожане смотрят авиапарад в честь Дня Победы

Репетиция парада Победы Репетиция парада Победы

Уральцы спасаются от жары на визовском пляже

Екатеринбурженка голосует по вопросу о поправкам к Конституции

Официант в маске и перчатках принимает заказ у посетителей летней веранды кафе

Звери изнывают от жары в екатеринбургском зоопарке

Друзья и партнеры по команде встречают чемпиона UFC Петра Яна

Крестный ход в честь Царских дней – без масок и дистанции

Сергий (Николай Романов) во время альтернативного крестного хода в честь Царских дней

Дорожные рабочие отдыхают во время обеденного перерыва на проспекте Ленина

Медики ЦГКБ № 24 принимают мобильную установку для хранения тел умерших

В ТЮЗе готовятся к первым после карантина спектаклям

Уральцы смотрят фестиваль венских фильмов под дождем и с дистанцией

Прихожане Медной мечети во время праздничной молитвы в честь Курбан-байрам

Екатеринбуржец пикетирует мэрию в поддержку Фургала

Полицейские идут проверять участницу пикета в поддержку хабаровского губернатора Фургала

Врач принимает новый аппарат КТ в больнице № 40

Режиссер Алексей Федорченко принимает вступительный экзамен у абитуриента ЕГТИ через перегородку

Художник Покрас Лампас у своей работы, испорченной вандалами

Рабочие вручную разбирают пятиэтажку у филармонии, которую сносят ради нового музыкального зала

Водитель смотрит на затопленный после дождя автомобиль под мостом на Шефской

На ратуше меняют истрепавшийся триколор в честь Дня флага

Иностранные студенты УрФУ ждут заселения в общежитие

Танк Т-72Б3 на открытии военного форума «Армия-2020»

Военный отдает честь скульптуре «Черный тюльпан»

Екатеринбург прощается с писателем Владиславом Крапивиным

Депутат Киселев и танцовщица во время тура ЕГД по культурным объектам

Участники и зрители фестиваля «Петрушка Великий» танцуют на открытии

В екатеринбургской школе устанавливают тепловизоры

Директор холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский снимает маску после брифинга

Сотрудники СОБРа отрабатывают захват террористов во время учений в Белоярском районе

Жители Академического высаживают новую рощу

Люди помогают обустроить дорогу к храму Святых Божиих Строителей

Губернатор Евгений Куйвашев и глава минстроя РФ Владимир Якушев летят в Верхотурье

Участники выставки Expotravel 2020 соблюдают масочный режим

Голубь выклевывает зерна из позеленевшего снега в Зеленой Роще

Актеры ТЮЗа репетируют постановку «Пиковой дамы»

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский тестирует новые автобусы

Маскоты Универсиады танцуют на открытии часов обратного отсчета

Первая пресс-конференция нового уральского полпреда

Посол Сербии Мирослав Лазански в Храме-на-Крови

Последняя служба митрополита Кирилла и первая – епископа Евгения

Мужчина рыбачит на льду Городского пруда

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 30.12.20

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