Пришла зима: Тимофей Радя повесил абажуры в Екатеринбурге (ФОТО)

Уличный художник Тимофей Радя в восьмой раз повесил абажуры около оперного театра. Уютная акция проходит с 2013 года – тогда арт-объект был сделан для фестиваля «Не темно».

Как писал «Новый День», акция понравилась горожанам, но не нашла отклика у чиновников. Мэрия Екатеринбурга попросила убрать гигантские светильники с улиц города, поскольку их установка не была согласована, а также потому, что они «не вписываются в общий архитектурный ансамбль территории вблизи оперного театра». Однако из-за общественного резонанса абажуры оставили на месте.

Впоследствии администрация города перестала возражать против их ежегодного появления. Так в Екатеринбурге появилась своя традиция – каждую зиму Радя вывешивает абажуры, а весной, когда в городе становится теплее, их снимает.

Екатеринбург, Елена Сычева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 23.12.20

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