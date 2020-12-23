Предприятия ЕВРАЗа на Урале стали лучшими благотворителями Свердловской области

ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ Качканарский ГОК названы лучшими благотворителями Свердловской области. НТМК победил в главной номинации, а Качканарский ГОК – среди промышленных предприятий. Итоги благотворительной деятельности в регионе подвели в рамках Дней милосердия, которые проводятся в регионе более 20 лет. Церемония награждения проходила в онлайн-режиме.

В 2020 году на социальные, благотворительные и спонсорские программы, а также на проекты в рамках соглашений социально-экономического сотрудничества между Правительством Свердловской области, администрациями Нижнего Тагила и Качканара и ЕВРАЗом направлено более 7,2 млрд рублей.

При поддержке ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле строится мост через Тагильский пруд, легкоатлетический манеж, будет проводиться реставрация Завода-музея. В Качканаре завершается строительства Дворца единоборств и детской спортивной школы «Ритм».

В течение всего года ЕВРАЗ помогал медицинским и социальным учреждениям города в борьбе с COVID-19. Компания приобретала защитные маски, перчатки, очки, костюмы, бесконтактные термометры, бахилы, рециркуляторы. Была закуплена современная лаборатория для анализа тестов, аппараты ИВЛ, медикаменты и медицинское оборудование для подачи кислорода больным с пневмонией.

«Благотворительное движение металлургов Урала продолжается много лет и будет только развиваться. Начиналось всё ещё с Демидовых. Мы эти традиции поддерживаем, – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов. – В этом году мы особое внимание уделяли помощи социальным и медицинским учреждениям Нижнего Тагила и Качканара, покупали медицинское оборудование, средства защиты, антисептики. Огромная благодарность врачам».

ЕВРАЗ также продолжает программы помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. В социальном проекте «ЕВРАЗ-детям» проходят реабилитацию более 200 тагильчан и качканарцев.

Ежегодно компания выделяет 6,5 млн рублей на реализацию социальных проектов жителей городов Урала в рамках конкурса «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!»

Компания регулярно выделяет средства на развитие спорта. На благотворительные средства ЕВРАЗа детские хоккейные и футбольные команды, юные борцы, легкоатлеты приобретают оборудование, спортивную форму и инвентарь, бесплатно ездят на соревнования. Комбинат много лет является спонсором волейбольного клуба «Уралочка-НТМК» и качканарского футбольного клуба «Горняк – ЕВРАЗ».

Не остаются без внимания компании учреждения образования и культуры. ЕВРАЗ содержит Дворец культуры Нижнего Тагила и детские оздоровительные лагеря в Тагиле и Качканаре, санаторий-профилакторий «Леневка». Шефствует над школами и детскими садами, поддерживает Качканарский горно-промышленный колледж, Нижнетагильский горно-металлургический колледж, Нижнетагильский технологический институт – филиал Уральского Федерального университета.

ЕВРАЗ реализует масштабные социальные программы для работников предприятий, оказывает помощь ветеранам и молодежи. На комбинатах действуют порядка 20 социальных программ.

Екатеринбург, Елена Васильева

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