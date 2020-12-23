Общественники бьют тревогу: в природном парке «Река Чусовая» незаконно отстреливают лосей под видом охоты на кабанов

На территории ГБУ СО «Природный парк река Чусовая» может идти незаконная охота на лосей. Ежегодно появляются сообщения о браконьерстве на охраняемой территории, общественники указывают: охотники получают квоты на отстрел кабанов и, прикрываясь этим документом, открывают охоту на сохатых. Причем у парка нет возможности легально получить даже квоту на отстрел кабана.

Для того чтобы получить квоту на отстрел животного, руководство бюджетного учреждения должно предоставить в департамент по охране животного мира данные зимнего маршрутного учета, по которому определяется численность особей того или иного вида. Квоту на кабана получить гораздо проще, чем на лося, – кабан считается быстроразмножающимся животным, на его отстрел выдают больше разрешений. Но в любом случае квота считает по цифрам зимнего маршрутного учета. Как указывает информационное агентство «Новый город», ссылаясь на собственный источник, департамент уже несколько лет не принимает маршрутные учеты от парка, то есть они не могут учитываться при выделении квот, популяция кабана отсутствует. Тем не менее, квоты природный парк получает. Далее эти квоты продаются охотникам, которые таким образом получают легальную возможность находиться на территории парка с ружьем. А далее начинается отстрел лосей.

«Факты отстрела лосей регулярно находятся, в 2017 году – три, в 2018 и в 2019 – по два, в 2020 году последний раз в апреле был случай, приезжала полиция, ОМОН. Дела возбуждаются, но привлечь кого-то невозможно. Должна быть скоростная видеосъемка, чтобы было видно, что пуля из ружья вылетает, и животное падает. Единственная возможность – признание вины, иначе в таких делах не бывает. Если охотников останавливают, когда они с ружьями, – они показывают свои разрешения на отстрел кабана. Вопрос к Кузнецову (директору департамента по охране животного мира), почему квота выделяется?» – рассказал «Новому Дню» руководитель организации «Экоправо» Андрей Волегов. Он направил запросы по нескольким адресам: в полпредство, министерство природных ресурсов, в природоохранную прокуратуру и на имя прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова (в пресс-службе прокуратуры отметили, что обращение не получали), губернатору Свердловской области, в администрацию Нижнего Тагила (перенаправили обращение в правительство области) и в городскую думу. В своих обращениях он указывает: «Почему А.К. Кузнецов выдает разрешение на регулирование численности, в места, где по ЗМУ нет кабана? ЗМУ не приняты департаментом, соответственно численность кабана в парке департаментом не учтена и не может быть выдано разрешение. На каком основании выдаются разрешения на отстрел кабана? [...] Так же руководство Парка не проводит ни каких биотехнических работ (создание солонцов, подкормочных площадок, порхалищ и галечников для птиц, обустройство мест гнездования водоплавающих и т.д.), что могло бы способствовать поддержанию и восстановлению численного и видового многообразия животного мира на территории ООПТ». Волегов просит проверить, куда идут деньги от реализации разрешений на добычу охотничьих ресурсов, какое количество разрешений за последние 3 года выдавалось на отстрел кабанов и на какое оружие, были ли отказы и по каким причинам. «Новый День» отправил запрос в департамент по охране животного мира с вопросами о квотах на отстрел зверей и причине их выдачи, мы также поинтересовались, фиксируют ли в департаменте случаи браконьерства и идет ли проверка по фактам, изложенным в публикации о получении квот на кабана ради охоты на лося. Мы опубликуем ответ, как только он будет получен.

Екатеринбург, Нижний Тагил, Людмила Прокофьева, Светлана Загороднева

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