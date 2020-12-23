В ПФР объяснили, почему родители получают детскую выплату с пометкой «зачисление пенсии»

На недавней пресс-конференции Владимир Путина с журналистами президент объявил о выплате 5 тысяч рублей семьям с детьми до семи лет. Деньги уже стали поступать на счета родителей, но многих удивило, что услуга описана как «зачисление пенсии на вклад/ счет».

В региональном отделении ПФР заявили, что организация направляет в банк электронный реестр для зачисления сумм выплат на счета получателей, в котором перечислена информация о виде выплаты и о начисленных суммах: «Что касается информирования кредитными организациями получателей о видах выплат, поступивших на счет в кредитную организацию, то данный вопрос в компетенцию органов пенсионного обеспечения не входит».

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 23.12.20

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