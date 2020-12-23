Библиотека Белинского оцифровала книги по истории и другим наукам, изданные в XVIII веке

В 2020 году Свердловская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского продолжила оцифровку старинных книг, которые могли принадлежать известному заводчику Никите Демидову. Как сообщили в пресс-службе библиотеки, за последние два года подготовлено, оцифровано и размещено в Национальной электронной библиотеке и Электронной библиотеке Белинки 20 изданий.

Таким образом уникальные издания обретают вторую жизнь в цифровом формате, а их доступность будет обеспечена для самого широкого круга пользователей. В Белинке указывают, что в период становления горнозаводского Урала большое значение имела деятельность Демидовых. Проект позволит реконструировать и воссоздать родовую библиотеку известных заводовладельцев Урала.

Известно, что Никита Демидов (1724-1789) был страстным читателем, сохранившиеся книги представляют его разнообразные интересы. Оцифрованные в 2019 году книги 1769-1781 годов издания входили в состав его личной библиотеки.

Выбранные в 2020 году книги не имеют владельческих помет уральского заводчика, но были изданы в период его жизни, тематически могли его интересовать, поэтому с большой долей вероятности могли быть в его личной библиотеке. Самая ранняя из них (1738 год) – первое издание уникального исследования немецкого историка Готлиба Зигфрида Байера «Краткое описание всех случаев, касающихся до Азова от создания сего города, до возвращения оного под Российскую державу». История Азова, основанная на западноевропейских источниках, пользовалась популярностью у русских читателей. Труд немецкого историка был трижды переиздан в XVIII столетии, вероятно, потому, что равноценного по значимости в то время не было.

На виртуальной книжной полке появились также сочинение по педагогике, аллегорический роман шотландского поэта Джона Беркли (в переводе Василия Тредиаковского в двух томах) и учебные издания по логике, истории права, риторике и геологии.

Все экземпляры имеют облик типичной книги XVIII века: скромный внешний вид, изысканный шрифт, орнаментальные украшения, характерная торжественность стиля. Выбор изданий связан не только с формированием виртуальной книжной полки читателя XVIII века, но и с сохранностью раритетов.

Еще 35 документов отобраны для оцифровки книжных памятников в рамках федерального проекта «Цифровая культура» Национального проекта «Культура». Это издания 1769-1830 годов издания с «изящной словесностью» (поэтические сборники и художественные произведения), а также книги по разным отраслям знания: философия, логика, история, статистика, право, военное дело, медицина. Экземпляры оцифрованы в высоком разрешении и доступны для чтения на портале Национальной электронной библиотеки, в разделе «Книжные памятники».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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