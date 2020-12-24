В католическое Рождество на Средний Урал придут сильные морозы и снегопад

В ближайшие сутки в Свердловской области резко сменится погода. Вместо теплой и пасмурной зимы придут двадцатиградусные морозы и снегопад, на севере региона ночью возможно похолодание до -32.

По прогнозу метеорологов, завтра, 25 декабря, температура воздуха днем опустится до -11…-16 градусов, в восточной части и на севере Свердловской области будет еще холоднее – до 26 градусов ниже нуля. Ночью ударят морозы -22…-27, местами пройдут умеренные снегопады.

В Екатеринбурге в католическое Рождество также похолодает, но не критично. Температура воздуха днем составит -13…-15, ночью -15…-17. Будет дуть южный и юго-восточный ветер, ночью ожидаются небольшие осадки.

В субботу, 26 декабря, мороз отступит. На улице потеплеет до -11.. -14. На севере области будет идти снег.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 24.12.20

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