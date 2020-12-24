Предновогоднее чудо: уральский олигарх купит квартиру многодетной семье

Председатель совета Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин купит квартиру многодетной семье из Большого Истока. Свое жилье они потеряли в пожаре – 8 октября сгорел дом, а с ним машина и большинство документов. Сейчас родители и восемь детей живут на съемной квартире, но к Новому году они переедут в новую.

Сегодня глава семейства Самижон Абдуллаев встретился с директором Фонда святой Екатерины Александром Андреевым – встреча прошла в Арамили, где есть подходящая квартира для десяти человек и необходимая инфраструктура для развития детей. До Нового года будет подписан договор купли-продажи, рассказали РИА «Новый День» в Фонде.

Все дети в семье приемные или находятся под опекой. Сам Самижон вместе с братьями и сестрами жил в детском доме и еще тогда пообещал себе, что в будущем пригласит в семью такого же ребенка из приюта. Первым супруги взяли Мусаввира, а позже еще семерых. Специально для них Абдуллаевы и построили большой дом на окраине Екатеринбурга.

Сразу после пожара дети получили помощь от государства как погорельцы, но этого было недостаточно для решения проблемы с жильем. Именно поэтому семья обратилась к председателю совета директоров Фонда святой Екатерины Игорю Алтушкину еще месяц назад – отправив письмо с просьбой помочь. Около двух недель понадобилось на то, чтобы подобрать удобное жилье: от строительства нового дома Самижон отказался. У семьи есть материнский капитал, который изначально планировался как дополнительный взнос за новую квартиру, но, по решению учредителей Фонда святой Екатерины, он останется на образование детей.

Екатеринбург, Елен Васильева

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