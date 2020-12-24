В Екатеринбурге пообещали не вводить новых ограничений в новогоднюю ночь

Начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков сегодня на пресс-конференции рассказал, что новых мер по усилению режима ограничений в сфере культуры в новогодние праздники не будет.

«Главное, что я хочу сказать: не планируем никакого ужесточения. И на оперативном штабе этот тезис подтвердил: те ограничения, которые есть, сохранятся на новогодние каникулы и все запланированные мероприятия», – сообщил Илья Марков.

Он добавил, что во всех учреждениях будут соблюдаться меры предосторожности: «Те массовые проекты, которые осенью провели, говорят, что достаточно безопасно посещение учреждений культуры. Если сомневаетесь, призываю вас поменьше сомневаться. Культура, полученные позитивные эмоции – один из самых главных противовирусных препаратов».

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Анна Темрук

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