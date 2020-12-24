В новогоднюю ночь площадь 1905 и ЦПКиО будут открыты до 5 утра, но без развлечений

На этой неделе было принято решение о том, что 31 декабря и ЦПКиО, и площадь 1905 года будут работать до 5 утра, но таких развлечений, как в прошлые годы, не будет.

Об этом заявил на пресс-конференции начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков.

«В прошлые годы была концертная программа, фейерверк, обращение президента. В этом году 31 декабря, как и в обычный день, будет иллюминация и фестиваль ледовой скульптуры», – рассказал чиновник. По торговым точкам пока определенности нет. «Ведем переговоры с предпринимателями, но не факт, что они согласятся работать, так как объем посетителей будет меньше, чем в прошлые годы», – пояснил Марков.

То же касается ЦПКиО: никаких развлекательных мероприятий город не планирует, но парк будет открыт и освещен.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Евгения Вирачева

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