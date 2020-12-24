В Свердловской области новый рекорд – 418 суточных случаев Covid-19

Свердловская область побила очередной рекорд по распространению коронавируса. За последние 24 часа здесь выявлено 418 новых случаев заражения, при этом регион опустился на шестое место по стране. В России за сутки зарегистрировано 29 935 случаев Covid-19.

За 24 декабря в Свердловской области зарегистрировано 17 летальных смертей больных коронавирусом. Жертвами инфекции в регионе стали 1 393 человека. Из больниц после лечения Covid-19 на сегодняшний день выписано 420 свердловчан.

По данным регионального оперативного штаба, состояние 616 пациентов оценивается как тяжелое, 355 из них находится в реанимации, в том числе 228 – на аппаратах ИВЛ. 2 365 пациентов в состоянии средней тяжести проходят лечение в больницах Екатеринбурга, еще 1 073 больных – в государственных больницах под управлением областного минздрава.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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