«Рождественский венок»: как приготовить главный символ праздника Трех королей (ФОТО)

День Трех королей – один из главных праздников Католической церкви. Он получил свое название в честь трех царей, восточных волхвов, которые, увидев яркую необычную звезду на небе, пришли поклониться богомладенцу Христу. Торжество отмечается в один из святочных дней с 7 по 17 января в кругу семьи либо в компании друзей.

Как рассказали «Новому Дню» в Александро-Невском Ново-Тихвинском монастыре, День Трех королей очень любила супруга императора Николая II Александра Федоровна. И ни одни святки не обходились без этого праздника в царской семье.

Самой главной особенностью его является сладкий пирог, в котором запекается сюрприз: миндальный орешек или крупная фасоль. Украшения для «Рождественского венка» могут быть абсолютно любыми. Самое главное – чтобы пирог выглядел богато.

«Если в семье есть дети, то младший из них распределяет, кому какой кусочек достанется, и тот, кому достается кусочек с сюрпризом – становится королем или королевой праздника. На него надевают бумажную корону, и он может в шуточной форме раздавать всем приказания. Примечательно, что ранее на Руси этот пирог делили так, что кусков было обязательно на один больше, чем присутствующих на празднике, и этот кусочек называли «часть бога». Его выносили на улицу и давали нищим», – поделилась Ольга Мезенцева, волонтер Ново-Тихвинского монастыря.

Рецепт «Рождественского венка» очень прост. Вам понадобится: 1 стакан муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 200 г сливочного масла, 1 стакан сахара, 1 ст. ложка ванильного сахара, 4 яйца, 3 ст. ложки лимонного сока, цедра половины апельсина. Нужно отделить белки от желтков двух яиц, размягченное масло растереть с половиной стакана сахара и ванильным сахаром, затем, взбивая массу, постепенно добавить оставшиеся желтки, два целых яйца, муку с разрыхлителем и цедру апельсина. Яичные белки взбить в пену, продолжая взбивать, добавить оставшийся сахар и лимонный сок, соединить с мучной массой и вымесить однородное тесто. Выложить тесто в смазанную маслом форму и выпекать в течение часа при температуре 180 градусов. Оставить на 10 минут в выключенной духовке. Слегка охлажденный венок вынуть из формы, остудить и украсить.

Екатеринбург, Марина Симбирятина, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 24.12.20

В центре Екатеринбурга откроется второй ледовый городок. / Людмила Бабушкина заявила о готовности пойти на выборы-2021. / В Свердловской области новый рекорд – 418 суточных случаев Covid-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»