За кражу денег у матери екатеринбуржцу грозит до 10 лет

48-летний житель Екатеринбурга украл деньги у своей матери. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, на прошлой неделе в полицию поступило заявление от 68-летней женщины, которая обнаружила пропажу денег с банковской карты. Сотрудники уголовного розыска установили личность вора – им оказался сын пострадавшей. Всего он украл 40 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого следственным подразделением территориального ОВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета».

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 24.12.20

«Рождественский венок»: как приготовить главный символ праздника Трех королей (ФОТО). / В центре Екатеринбурга откроется второй ледовый городок. / Людмила Бабушкина заявила о готовности пойти на выборы-2021. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»