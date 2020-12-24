23-летнему рецидивисту дали шесть лет строгача за гоп-стоп

23-летнего жителя Краснотурьинска осудили на 6,6 лет за разбойное нападение (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Отбывать наказание за повторное преступление он отправится в исправительную колонию строгого режима.

Как рассказали в облпрокуратуре, осенью этого года 23-летний Леонид Корелин напал на незнакомую женщину на улице, приставив к горлу нож и требуя деньги. Он получил только 800 рублей (больше у нее не было), порезав при этом потерпевшей руку и шею.

Ранее Корелин отбывал наказание за такие же преступления. Он имеет две непогашенные в установленном законом порядке судимости.

Екатеринбург, Анна Темрук

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