Конфеты, мороженое и пиво: что теперь Свердловская область экспортирует в Китай

Свердловская область смогла удержать лидирующие позиции в экспорте, несмотря на кризис из-за пандемии коронавируса. К концу 2020 года падение товарооборота с другими странами составило всего 2%, хотя летом ситуация была значительно хуже. Поправить дела в экономике позволило открытие новых экспортных позиций. Например, теперь уральский бизнес поставляет в Китай не только станки и оборудование, но еще и мороженое, конфеты и даже пиво.

«Когда за первое полугодие 2020 года было падение экспорта на 24%, мы страшно испугались и были очень встревожены. Но затем ситуация стала меняться, что нас немного успокоило. За 2020 год мы существенно увеличили товарооборот с нашими основными партнерами – Китай, Узбекистан и Турция. В силу объективных причин снизился товарооборот с США (имеются в виду санкции, – прим. ред.), и эта тенденция, наверное, сохранится и в 2021 году. Зато в 1,7 раза выросли экспортные поставки машиностроительной продукции, и есть совершенно выдающиеся цифры. Например, в Казахстан поставки железнодорожного оборудования выросли в 8 раз, насосного оборудования – в 4 раза, фармацевтической продукции – в 9 раз. Также мы начали работать по новой номенклатуре. Более чем в три раза у нас выросли поставки субпродуктов птицы в тот же Китай. Выросли поставки масла и жиров, кондитерских изделий в Центрально-Азиатский регион. И мы открыли для себя такие ниши в экспорте, как пиво и мороженое», – рассказал на пресс-конференции министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.

Он добавил, что общий объем товарооборота за 2020 год превысил показатели с 2015 по 2017 годы, что вполне неплохо для сложившейся ситуации. Свердловская область стала чаще торговать с Китаем, Германией и неожиданно – с Алжиром. Экспорт в африканскую страну в 2020 году увеличился на 376%. Однако, как заметил Козлов, скорее всего, это была разовая акция. Дело в том, что Алжир закупал продукцию уральских оборонных предприятий.

Министр также отметил, что пандемия, конечно, повлияла на структуру экспорта, но в целом не изменила ее. Так, Свердловская область по-прежнему остается крупным поставщиком металлургии, машиностроения, лесных заготовок и химической продукции.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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