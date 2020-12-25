Нарколог дал совет, как провести Новый год: лучше пить шампанское и огуречный рассол

В преддверии Нового года главный внештатный психиатр-нарколог минздрава Свердловской области Олег Забродин рассказал, что при выборе напитка в новогоднюю ночь лучше обратиться к традициям.

«Я бы посоветовал тем людям, у которых возникают такие вопросы, в этой ситуации обратиться к нашим традициям. А традиции у нас в России очень простые. Это шампанское под бой курантов после поздравления президента. И далее уже традиционное поздравление всех, кто рядом и не рядом, по телефону», – рекомендует психиатр-нарколог.

Для сильнопьющих людей Олег Забродин советует выбирать продукты, содержащие большое количество детоксицирующих веществ. «Это и квашеная капуста, и огуречный рассол. Причем его можно использовать прямо тут, не дожидаясь утра. Он действительно обладает фантастическими свойствами по набору микроэлементов и выравниванию кислотно-щелочного равновесия в организме».

Также специалист напомнил о норме выпитого, когда человек становится пьяным, после чего наступает так называемая «кома». «Главное – не «переедать». Мы же не съедаем тазик пельменей. Почему мы должны выпить бутылку водки или больше? Человек, который принимает больше 150 мл крепкого алкоголя, пьянее не становится, наступает состояние, которое мы и токсикологи, и анестезиологи, и реаниматологи называем «комой».150 мл – предельная концентрация алкоголя, которую человек может выпить в течение 2-3 часов. И я еще раз призываю к умеренности. Ориентируйтесь на настроение свое и окружающих и постарайтесь не выпадать из общего контекста», – поделился Олег Забродин.

Екатеринбург, Анна Темрук

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