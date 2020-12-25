Креков: людям, лечащимся от Covid-19 на дому, доставили 30 тысяч наборов лекарств

Пациенты, которые лечатся от Covid-19 на дому, уже получили почти 30 тысяч наборов лекарств. Это позволяет говорить о том, что система доставки медикаментов на дом заработала. Об этом заявил замгубернатора Павел Креков на онлайн-брифинге.

«Почти 30 тысяч наборов лекарств раздали людям. В запасе – еще 18 тысяч. Мы контролируем случаи, когда людям, которые находятся на больничном, не доставили лекарства, и благодарны за поступающие сигналы. Но это, как правило, единичные случаи», – сказал Креков. В Ревде, по его словам, из 400 человек не получили лекарства один или два человека. «Система доставки лекарств на дому заработала – это безусловно», – заявил он. Для этих целей на территории области привлечено более 700 автомобилей.

Кроме того, Креков сообщил: «Лекарства мы доставляем, не дожидаясь анализов. Если у человека поставлен клинический диагноз – ковид, врач принимает решение, и лекарства доставляются, не дожидаясь анализа».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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