Коронавирусная статистика в Свердловской области: 403 заболевших, 16 умерших

В Свердловской области за последние сутки подтвердились 403 новых случая коронавируса, число заболевших за все время пандемии – 56 162. По данным информационного центра по контролю заболеваемости, скончались за сутки еще 16 человек, всего умерших от инфекции уже 1409 человек. По ежесуточному приросту зараженных область остается на шестом месте в стране: впереди обе столицы, Московская, Нижегородская и Псковская области.

Накануне в Свердловской области был поставлен очередной антирекорд – было выявлено 418 новых случаев заражения.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 25.12.20

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