Замгубернатора обещал, что скоро привиться от ковида можно будет в каждой больнице

Количество вакцины от коронавируса, которая поступает в Свердловскую область, будет постоянно расти: к настоящему моменту получено 9 тысяч доз, с января начнут поступать 10-тысячные партии, а с февраля – 100-тысячные. Январь, февраль, март станет периодом активной вакцинации. Об этом заявил замгубернатора Павел Креков на онлайн-брифинге.

Он подчеркнул, что прививка – бесплатная и добровольная. Есть несколько причин, пояснил он, по которым ее можно не ставить – если человек уже переболел (среди тех, кто уже собирался поставить себе вакцину, выявлено 30-40% людей с антителами), есть какие-то медицинские противопоказания. Пока в приоритете вакцинация медиков, педагогов, соцработников. Но записаться на вакцинирование могут все желающие по телефону 122 – в январе на вакцинирование «по записи» отдадут около 20% доз.

Сейчас в области работает 19 пунктов вакцинирования, в январе их будет не меньше 30, к февралю правительство решит вопрос об оборудовании каждой больницы специальной холодильной установкой, чтобы поставить прививку можно было в любой больнице.

Также Креков пожаловался на ряд частных лабораторий, которые с началом периода вакцинации взвинтили цены на анализ на антитела. «Им хотелось бы сказать: имейте совесть. Страна узнает своих героев – кто с нами, кто против нас. Надеемся, что спекуляции будут сведены к минимуму», – заявил чиновник.

Креков также еще раз подчеркнул безопасность прививки: «Вот стоит перед вами человек вакцинированный. Не посинел, не позеленел, речь не затруднена, надеюсь». Напомним, на прошлом брифинге Креков отметил, что он «даже не полысел».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 25.12.20

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