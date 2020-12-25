«Смотрите на этикетки и на тару», – главный токсиколог предостерег от покупки контрафактного алкоголя

Контрафактный алкоголь можно отличить и по этикетке, покупать его лучше в крупных магазинах, и уж точно не с рук. Об этом сегодня заявил главный внештатный токсиколог минздрава Свердловской области Андрей Чекмарев. Он рассказал, на что следует смотреть при выборе спиртного.

«Обращать внимание необходимо на емкость бутылки, банки, в которой находятся эти алкогольные напитки. На наличие акцизных марок, этикеток, чтоб они были приклеены не криво, не вверх ногами. Обращать внимание на цвет и на осадок, если это характерно для алкогольного напитка. Если этого нет, либо наклейки наклеены криво, вам не нравится сама тара, лучше этот алкогольный напиток не приобретать, потому что имеется большая вероятность, что он будет контрафактным», – дал несколько рекомендаций Андрей Чекмарев.

Он добавил, что смертью может закончиться прием спиртосодержащих жидкостей, не предназначенных для употребления внутрь. Это различные местные антисептики для обработки кожи либо технические спирты такие, как стеклоомывающие жидкости для автомобилей. В них содержатся спирты, которые при попадании в организм вызывают острое химическое отравление.

Токсиколог также призывает внимательно следить за детьми, которые могут по ошибке выпить взрослый напиток или же просто повторить за родителями. Последним, при проведении застолья, стоит закусывать, чтобы быстро не опьянеть.

Екатеринбург, Анна Темрук

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