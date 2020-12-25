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Пятница, 25 декабря 2020, 12:34 мск

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Куйвашев сохранил дистант для школьников до конца 2020 года

Губернатор Свердловской области подписал новый указ, которым продлил дистант для школьников 6-8 и 10 классов. А вот самоизоляция для людей старше 65 лет отменяется, правда, с оговоркой: «если граждане являются участниками судопроизводства и следуют к месту процессуальных действий».

Как сообщили в региональном оперштабе, новый указ вступит в силу с 26 декабря.

«Новая редакция указа предусматривает продление до 31 декабря режима дистанционного обучения для учеников 6 – 8 и 10 классов в учреждениях образования всех форм собственности, а также в организациях допобразования, – сообщает оперштаб. – А также снятие обязанности по самоизоляции для свердловчан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, если они являются участниками судопроизводства и следуют к месту процессуальных действий».

Напомним, дети сидят дома уже два месяца. В начале ноября были каникулы, а с 9 ноября было объявлено о дистанте. Исключение сделали для учеников младших классов, чуть позже – для одиннадцатиклассников. Периодически власти говорят о возможной отмене дистанта, но официальных решений так и не принимают.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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