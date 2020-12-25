В ЦГКБ № 24 поставили оборудование, которое позволит дышать 415 пациентам

В еще одной екатеринбургской больнице Екатеринбурга, перепрофилированной для лечения больных коронавирусом, установили новое современное кислородное оборудование. Вчера вечером были завершены работы по замене трехтонной емкости для жидкого кислорода в ЦГКБ № 24 на шеститонную. Времени на работы было мало – всего четыре часа на то, чтобы демонтировать старое оборудование, поставить новое, а после провести пусконаладку. На такой временной промежуток рассчитаны резервные мощности госпиталя, а постоянной подачи кислорода требуют пациенты, находящиеся на 350 койках. Всего же в больнице 415 «ковидных» мест.

«В начале пандемии мы смонтировали трехтонный концентратор, который позволил нам изначально увеличить количество точек кислорода. Мы эти тонны потребляли очень бодро. С учетом растущих потребностей нам приходилось заправлять его дважды в день, а каждая заправка – это технологические риски. Увеличение емкости их уменьшает», – рассказал главный врач ЦГКБ № 24 Алексей Малинкин. Сейчас из шести тонн жидкого кислорода больница будет получать 5,5 млн литров газообразного.

Новое оборудование появилось в ЦГКБ № 24 благодаря Фонду святой Екатерины. С просьбой помочь с обеспечением кислородом к учредителям благотворительной организации обратилось правительство Свердловской области. В итоге было принято решение обеспечить новым оборудованием четыре больницы в Екатеринбурге и одну в Нижнем Тагиле. По словам директора Фонда святой Екатерины Александра Андреева, благотворительная организация постоянно обрабатывает подобные запросы: «Еженедельно в наш адрес поступает из больниц от 10 до 15 обращений. Так или иначе мы помогаем обеспечивать работу 50 медицинских учреждений. Мы видим, что эта работа востребована».

За время с начала пандемии Фонд закупил для Екатеринбурга 30 автомобилей скорой медицинской помощи, установил две линии по производству медицинских масок и кислородную станцию, а также передал в больницы кислородные концентраторы и аппараты ИВЛ. Общий объем поддержки уже дошел до 1,4 млрд рублей.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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