Екатеринбуржцы потратят на новогодний стол около 5 тысяч рублей (ВИДЕО)

Жители Екатеринбурга уже начинают прицениваться и рассчитывать, сколько они готовы потратить, чтобы накрыть на новогодний стол. За стандартный набор блюд в праздничную ночь – оливье, шампанское, сельдь под шубой, мандарины и горячее уральцы рассчитывают отдать около пяти тысяч рублей.

Сколько вы готовы потратить на новогодний стол

«Если икры поесть ложкой, то тысячи три. Это уже начало. Если не есть икру, то стандартный набор – салатики, мандаринки, шампанское, тысяч в пять можно вписать», – рассказал один из опрошенных.

Если же собирается большая семья или компания друзей, то екатеринбуржцы уверенно называют цифру от пяти до десяти тысяч рублей.

Однако есть и те, кто откажется от празднования из-за того, что им просто не на что покупать еду: «Нисколько не готова потратить, потому что у меня их нет. Я живу – продукты в кредит покупаю, лекарства тоже в кредит, поэтому Новый год я не отмечаю».

Больше мнений горожан – в нашем опросе.

Екатеринбург, Анна Темрук, Александр Саливанчук, Антон Отман

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