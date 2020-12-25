Из-за предновогоднего ажиотажа Екатеринбург встал в 10-балльные пробки

В последнюю предновогоднюю пятницу Екатеринбург сковали пробки. Как передаёт корреспондент «Нового дня», проблемы с движением наблюдаются весь день. К двум часам «Яндекс-пробки» фиксировали 8 баллов, сейчас заторы достигли 10 баллов. Проехать почти невозможно по Ленина, Малышева, Куйбышева, Радищева, Московской, 8 Марта, Восточной и другим улицам.

Ежегодно движение в Екатеринбурге за несколько дней до Нового года серьезно усложняется. Горожане передвигаются в поисках подарков, а кроме того, в Екатеринбург за покупками приезжают люди из области – им тяжелее ориентироваться в мегаполисе, образуются мелкие ДТП, усиливающие заторы.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 25.12.20

Екатеринбуржцы потратят на новогодний стол около 5 тысяч рублей (ВИДЕО). / Патриарх Кирилл возвел епископа Евгения в сан митрополита. / В ЦГКБ № 24 поставили оборудование, которое позволит дышать 415 пациентам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»