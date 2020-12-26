В Кольцово утром экстренно сел самолет из-за технической неисправности

В аэропорту Екатеринбурге сегодня утром совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «Руслайн», который выполнял маршрут Тюмень – Воронеж.

Авиалайнер CRJ-100 приземлился в Кольцово в 8.10 по местному времени.

«На борту воздушного судна находилось 35 пассажиров, в том числе 5 детей. Причина аварийной посадки – сработка датчика неубранной стойки шасси», – сообщили в пресс-службе свердловской транспортной прокуратуры.

После инцидента надзорный орган начал проверку. Прокуратура даст оценку соблюдения законодательства о безопасности полётов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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