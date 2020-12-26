На Уктусе затопило несколько улиц из-за прорыва водопровода

Сегодня ночью на Уктусе произошла крупная коммунальная авария. Прорвало трубу холодного водоснабжения и вода залила сразу несколько улиц. Потоп образовался на проезжей части улицы Щербакова, водителям приходится объезжать опасный участок.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе МУП «Водоканал», был поврежден магистральный водопровод диаметром 400 мм в районе улиц Мраморская и Дальневосточная. В 6 часов утра аварийная бригада отключила водоснабжение и приступила к ремонту. Жилые дома под отключение не попали.
В «Водоканале» обещают устранить последствия аварии до конца сегодняшнего дня.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
Екатеринбург. Другие новости 26.12.20
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