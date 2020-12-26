Студенты-медики получат по 10 тысяч рублей за работу с ковидными пациентами

Студенты и ординаторы Уральского медицинского госуниверситета, которые проходили практику в больницах с коронавирусными пациентами, получат федеральные выплаты по 10 тысяч рублей за месяц работы. Деньги студентам должны выплатить не позднее 30 декабря.

Как сообщили в пресс-службе УГМА, в ноябре 2020 года практическую подготовку в медучреждениях прошли 22 ординатора и 258 студентов, в декабре ее проходят 331 студент и 19 ординаторов – всего 630 человек за два месяца. Для осуществления специальных социальных выплат Минздрав РФ распределил вузу 6,3 млн рублей. Соглашение на выделение субсидий на эти цели было подписано 25 декабря.

В Свердловской области студентов-медиков направили на борьбу с Covid-19 в начале ноября, когда в регионе резко ухудшилась ситуация с заболеваемостью, и в амбулаторной помощи не хватало врачей. Сами учащиеся УГМУ рассказывали «Новому Дню», что им не оставили выбора: либо практика в больницах, либо отчисление. https://newdaynews.ru/ekaterinburg/708662.html Недовольных принудиловкой осуждали. https://newdaynews.ru/ekaterinburg/708776.html Изначально студентам не говорили, что их работа с ковидными пациентами будет оплачиваться. Но позднее вышло постановление правительства РФ о денежном поощрении учащихся медицинских вузов, которые работают с коронавирусом.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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