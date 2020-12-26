В Свердловской области +406 случаев коронавируса за сутки

В Свердловской области за минувшие 24 часа выявлено еще 408 случаев Covid-19, в том числе в Екатеринбурге – 203 новых заболевших. Регион продолжает занимать шестое место по заболеваемости в стране. Всего в России за сегодняшний день зарегистрировано 29 258 новых случаев коронавируса, общее число переболевших и болеющих россиян составило 3 021 964 человека (с нарастающим итогом +1,0%).

По данным свердловского оперативного штаба, 602 пациента находятся в тяжелом состоянии. Из них 306 человек в реанимациях, в том числе 238 дышат с помощью аппаратов ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 3 255 человек. Более 2,2 тысяч пациентов проходят лечение в муниципальных больницах Екатеринбурга, еще 962 – в больницах под управлением областного минздрава.

За сутки от коронавируса скончалось 15 свердловчан. Общий итог жертв Covid-19 – 1424 человека. Из больниц сегодня выписано 408 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 26.12.20

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