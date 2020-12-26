На Старой Сортировке сгорела чайхана (ФОТО)

В микрорайоне Старая Сортировка сегодня днем вспыхнул пожар. На улице Техническая загорелось здание местного кафе – чайханы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, сигнал о ЧП поступил в 13.57. Площадь пожара достигла 200 квадратных метров. В кафе сгорела кровля и внутренняя отделка помещений. Еще до приезда пожарных из задымленного здания эвакуировались четыре человека – персонал заведения. Когда начался пожар, посетителей в чайхане не было.

«В тушении пожара задействованы 19 человек личного состава, 6 единиц спецтехники. В 14:43 пожар был локализован, в 14:53 открытое горение ликвидировано. Огнеборцы проводят разборку и проливку сгоревших конструкций», – сообщили в ведомстве.

Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 26.12.20

В Нижнем Тагиле 8-летняя девочка погибла, катаясь на санках с горки. / В Свердловской области +406 случаев коронавируса за сутки. / Студенты-медики получат по 10 тысяч рублей за работу с ковидными пациентами. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»