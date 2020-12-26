На Пермском тракте легковушка врезалась в грузовик на встречной полосе – водитель погиб

На трассе Пермь – Екатеринбург в Ачитском районе сегодня произошло смертельное ДТП. Автомобиль «Лада-Гранта» по неустановленной пока причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Вольво». За рулем легковой машины находился 52-летний житель города Пыть-Ях Ханты-Мансийского округа. Он погиб на месте происшествия.

Авария произошла около 11 часов дня на 172 километре трассы, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области. Погибший водитель «Лады-Гранта» ехал в сторону Перми. Полицейские выяснили, что мужчина имел 15-летний стаж вождения, к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 8 раз, все штрафы были оплачены.

Второй участник ДТП – 40-летний водитель «Вольво» – не пострадал. Его проверили на состояние опьянения, он был трезв. Мужчина рассказал, что ехал в Екатеринбург по своей полосе движения и вдруг увидел летящую навстречу «Ладу», которая внезапно выехала на встречку. Избежать столкновения не удалось.

Полицейские сейчас выясняют, что послужило причиной аварии. Дорожное покрытие не было заснежено, видимость в момент ДТП была хорошая, обгон в этом месте разрешен.

«Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах, не управлять транспортным средством в утомленном или болезненном состоянии, выбирать скорость движения исходя из дорожных и метеорологических условий, минимизировать резкие маневры», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 26.12.20

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