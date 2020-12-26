В Екатеринбурге во время хоккейного матча погас свет

В Екатеринбурге хоккейный матч между местным «Автомобилистом» и «Нефтехимиком» был приостановлен из-за технических проблем на арене.

После завершения первого периода в КРК «Уралец» погас свет. Хоккеисты вернулись на лед после перерыва, но затем вынуждены были снова покинуть площадку, так как неполадки не были устранены. Пауза затянулась на 40 минут. После того, как проблема с подачей электричества была решена, игра возобновилась.

В настоящий момент «Автомобилист» ведет в счете 1:0 после окончания второго периода. Командам предстоит сыграть еще 20 минут чистого времени.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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