«Автомобилист» обыграл «Нефтехимик»: Дэн Секстон оформил хет-трик и заговорил по-русски

«Автомобилист» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» на домашнем льду. Хозяева выиграли матч со счетом 3:0, причем все три шайбы забросил Дэн Секстон. Это первый хет-трик американского нападающего в КХЛ.

Отметим, что встреча соперников не обошлась без технических накладок – после первого периода на арене на 40 минут погас свет.

«Сегодня нам многое удавалось, мне понравилась сама игра. Я бы отметил несколько важных сейвов нашего вратаря [Якуба Коваржа]. Я доволен, что Дэн Секстон был вознагражден за свое старание – все отскоки были для него удачными. И я доволен, как [в конце матча] Макеев не пожадничал и отдал Дэну шайбу, чтобы он оформил хет-трик», – прокомментировал итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс.

Герой встречи Дэн Секстон отметил, что победа над соперником была непростой.

«Нам не все удавалось в первом периоде. Но во втором периоде мы уже больше проводили времени в зоне соперника, больше атаковали, совершали бросков – и это был самый лучший период. Третий период мы постарались провести на том же уровне. Я доволен результатом игры», – отметил хоккеист.

Журналисты попросили его прокомментировать момент, когда Алексей Макеев на последней минуте матча отдал ему пас, чтобы Секстон забил в пустые ворота третью шайбу, и спросили, поступил бы он также на месте Макеева.

«Конечно! Я думаю… я играю с Макеевым очень хорошо, он очень умный игрок, – начал отвечать на вопрос американец и неожиданно перешел на русский. – У меня очень много шансов, когда я играю с ним. И Паша [Дацюк], конечно, самый лучший центральный нападающий. Очень много помогает мне. Я пробовал передать Макееву пас, когда случился второй гол – тогда я слушал его и бросал на пятак, но шайба попала в коньки [и залетела в ворота]. Это была удача. Хороший вечер».

Стоит отметить, что «Автомобилист» уже в десятый раз подряд обыгрывает «Нефтехимик» в матчах КХЛ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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