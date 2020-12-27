Сводки коронавируса на Среднем Урале: 409 заболевших, 17 умерших

За последние 24 часа в Свердловской области выявлено 409 случаев коронавируса. Регион поднялся на пятую строчку в рейтинге распространения Covid-19 в России. От инфекции скончались 17 человек. Уральские врачи выписали из больниц 411 пациентов.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Свердловской области составило 56 977 человек. С начала пандемии от ковида умерли 1 441 свердловчанин.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 26.12.20

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