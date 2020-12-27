Екатеринбургская полиция задержала гастролеров, обокравших 93-летнюю труженицу тыла

Екатеринбургские полицейские задержали двух жительниц Челябинска, которые украли 400 тысяч рублей у престарелой женщины – труженицы тыла.

Мошенницы действовали по известной схеме. В дневное время они пришли к 93-летней пенсионерке и представились социальными работниками. Незнакомки стали расспрашивать, хранит ли бабушка дома наличные. Затем заявили, что сейчас происходит обмен старых денег на новые и попросили показать купюры. Пока одна из подозреваемых переписывала номера банкнот, пожилая хозяйка находилась с ней в комнате. За действиями второй гостьи она не следила. Однако после ухода «социальных работников» пенсионерка обнаружила, что в том месте, где она хранила свои сбережения, вместо денег лежат пачки билетов «Банка приколов». Престарелая женщина позвонила внучке и рассказала о случившемся, а та обратилась в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности незваных посетительниц и задержали их. Как выяснилось, женщины ранее были судимы за кражи, мошенничества и незаконный оборот наркотиков. Подозреваемым 39 и 29 лет. Правоохранители также нашли предполагаемого сообщника воровок, который в момент кражи ждал их в автомобиле. Это 33-летний житель Арамили, который в прошлом тоже был судим за продажу наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, задержанные не стали отрицать свою причастность к преступлению. В отношении них возбуждено уголовное дело по частью 3 статьи 158 УК РФ «кража», за которое грозит до 6 лет лишения свободы. Все трое подозреваемых заключены под стражу. Сейчас их проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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