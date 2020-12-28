Задержан водитель, сбивший пешехода на Егоршинском подходе (ФОТО)

Сотрудники ГИБДД задержали водителя, который насмерть сбил пешехода в Екатеринбурге на Егоршинском подходе. Мужчина 1997 года рождения получил права три года назад, по его словам, он скрылся с места ДТП, потому что испугался. Его отправили на медосвидетельствование.

Напомним, резонансная авария произошла накануне близ дома № 4Б по улице Новгородцевой.

«По предварительной информации, водитель автомашины «газель» при движении по дублеру Сибирского тракта со стороны улицы Малышева в сторону 40-летия Комсомола проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на 30- летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора слева направо по ходу движения автомашины. После чего скрылся с места ДТП. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия», – прокомментировали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. В соцсетях очевидцы сообщают, что два пешехода перебегали дорогу на свой мигающий зеленый, один успел. Второго сбила «газель», летевшая на красный, водитель даже не притормозил перед пешеходным переходом. Скорее всего, погибший мужчина и газелист не видели друг друга до момента столкновения из-за грузовика, остановившегося во втором ряду.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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