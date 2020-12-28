На «Екатеринбург Арене» 30 декабря откроется каток

Стадион «Екатеринбург Арена» открывает зону спортивного отдыха «Арена Парк», на которой к Новому году появится ледовый каток. Его площадь составит 1800 квадратных метров, открытие планируется 30 декабря.

Как сообщили в пресс-службе стадиона, лед будет заливать специализированная машина, чтобы обеспечить хорошее качество покрытия. На территории спортивного парка будет работать теплое помещение, посетители смогут переодеться, взять в аренду коньки, оставить на хранение вещи и воспользоваться услугой заточки коньков. Также здесь будет размещен фудкорт с горячими напитками и едой.

Вся спортивная зона расположена в периметре улиц Татищева – Пирогова – Ключевская и занимает более 9 тысяч квадратных метров. Администрация стадиона обещает, что на площадке будет новогодняя атмосфера – появится красивая елка и световые инсталляции. Рядом будет действовать парковка на 300 мест.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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